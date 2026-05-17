مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از تدوین طرح جامع نقشه راه توسعه گردشگری هوشمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری در جلسه ستاد اقتصاد دانشبنیان استان که با حضور استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، محققان و اساتید دانشگاه برگزار شد، از تدوین «طرح جامع نقشه راه توسعه گردشگری هوشمند» به عنوان گامی اساسی برای رونق صنعت گردشگری استان خبر داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و سلامت، اظهار کرد: این طرح جامع با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران و بهرهگیری از فناوریهای نوین در مدیریت مقاصد گردشگری تدوین شده و میتواند زمینهساز تحولی جدی در اقتصاد گردشگری استان باشد.
او توسعه زیرساختهای فناوری و هوشمندسازی در حوزه گردشگری را از محورهای اصلی این برنامه دانست و افزود: ایجاد سامانههای یکپارچه خدمات گردشگری، توسعه پلتفرمهای دیجیتال معرفی جاذبهها، هوشمندسازی مراکز اقامتی و بهرهگیری از دادههای تحلیلی برای مدیریت سفر از جمله اقدامات پیشبینیشده در این نقشه راه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل همچنین برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و هوشمند برای فعالان حوزه گردشگری، هتلداران و راهنمایان تور را از دیگر برنامههای مهم عنوان کرد و گفت: توانمندسازی نیروی انسانی متناسب با فناوریهای روز، نقش کلیدی در تحقق گردشگری هوشمند دارد.
جباری با تاکید بر ضرورت همافزایی دستگاهها، بر استفاده از ظرفیت شهرداریها بهویژه شهرداریهای سرعین و اردبیل در اجرای این طرح تاکید کرد و افزود: همکاری مدیریت شهری در حوزه زیرساختهای شهری، تبلیغات محیطی هوشمند و ساماندهی خدمات شهری میتواند به تسریع اجرای این برنامه کمک کند.
او ابراز امیدواری کرد با حمایت استاندار و مشارکت فعال دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و بخش خصوصی، استان به یکی از پیشگامان گردشگری هوشمند در کشور تبدیل شود.