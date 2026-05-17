به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری در جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان که با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، محققان و اساتید دانشگاه برگزار شد، از تدوین «طرح جامع نقشه راه توسعه گردشگری هوشمند» به عنوان گامی اساسی برای رونق صنعت گردشگری استان خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و سلامت، اظهار کرد: این طرح جامع با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت مقاصد گردشگری تدوین شده و می‌تواند زمینه‌ساز تحولی جدی در اقتصاد گردشگری استان باشد.

او توسعه زیرساخت‌های فناوری و هوشمندسازی در حوزه گردشگری را از محور‌های اصلی این برنامه دانست و افزود: ایجاد سامانه‌های یکپارچه خدمات گردشگری، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال معرفی جاذبه‌ها، هوشمندسازی مراکز اقامتی و بهره‌گیری از داده‌های تحلیلی برای مدیریت سفر از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این نقشه راه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و هوشمند برای فعالان حوزه گردشگری، هتل‌داران و راهنمایان تور را از دیگر برنامه‌های مهم عنوان کرد و گفت: توانمندسازی نیروی انسانی متناسب با فناوری‌های روز، نقش کلیدی در تحقق گردشگری هوشمند دارد.

جباری با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها، بر استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری‌های سرعین و اردبیل در اجرای این طرح تاکید کرد و افزود: همکاری مدیریت شهری در حوزه زیرساخت‌های شهری، تبلیغات محیطی هوشمند و ساماندهی خدمات شهری می‌تواند به تسریع اجرای این برنامه کمک کند.

او ابراز امیدواری کرد با حمایت استاندار و مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، استان به یکی از پیشگامان گردشگری هوشمند در کشور تبدیل شود.