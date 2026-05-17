اعضای مجمع فدراسیون ورزشهای آبی محسن رضوانی را برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع انتخاباتی فدراسیون انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه فدراسیون ورزشهای آبی امروز (یکشنبه) از ساعت ۱۰ صبح در آکادمی ملی المپیک با حضور محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی، مهین فرهادیزاد، نایب رئیس بانوان کمیتهملی المپیک برگزار شد.
هادی افشار، محسن رضوانی و مرتضی محسنی سه کاندیدی هستند که برای ریاست این فدراسیون تایید شده بودند.
در ابتدا مجمع هادی افشار یکی از کاندیدها با عدم حضور در این مجمع انصراف خود را اعلام کرد. همچنین پیش از این مرتضی محسنی نیز انصراف خود را اعلام کرده بود.
تنها محسن رضوانی در این مجمع حضور داشت و با ارئه برنامههای خود دقایقی به صحبت پرداخت و ویدیویی نیز در این رابطه در مجمع به نمایش گذاشته شد.
تعداد اعضای مجمع ۵۰ نفر بود که همه اعضا در این مجمع حاضر بودند.
در نهایت محسن رضوانی با ۴۶ رای رای برای چهارمین دوره متوالی به عنوان رییس فدراسیون ورزشهای آبی انتخاب شد.
در ادامه مجمع انتخاباتی امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) فدراسیون ورزشهای آبی و بعد از انتخاب محسن رضوانی به عنوان رئیس چهار سال آینده، رای گیری برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.
بر این اساس حمید اسکندریون و ازیتا کمالی به عنوان کارشناس خبره و پیمان گرامی به عنوان نماینده هیئتهای استانی وارد هیئت رئیسه شدند.
انتخاب نواب رئیس و خزانه دار فدراسیون ورزشهای آبی به مجمع عمومی و آتی این فدراسیون موکول شد.
همچنین انتخاب بازرس به رئیس مجمع تفیض اختیار شد.