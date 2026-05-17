روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش از پیگیری برای برقراری مجدد روند خروج خودرو از جزیره کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با پایان مهلت خروج اضطراری خودروها در هفدهم اردیبهشت از کیش، روند قانونی خروج خودروها به روال سابق و براساس ضوابط گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به پیگیریهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، شرایط خروج خودرو برای ساکنان کیش تسهیل شد تا با هدف کاهش نگرانی و دغدغههای ساکنان کیش، خودروها با ضمانت سازمان منطقه آزاد کیش امکان خروج از کیش را داشته باشند.
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: پیگیریهای سازمان منطقه آزاد کیش برای برقراری دوباره روند خروج خودرو با تسهیل شرایط ادامه دارد و به زودی اطلاع رسانی میشود.