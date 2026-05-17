به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با پایان مهلت خروج اضطراری خودرو‌ها در هفدهم اردیبهشت از کیش، روند قانونی خروج خودرو‌ها به روال سابق و براساس ضوابط گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به پیگیری‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، شرایط خروج خودرو برای ساکنان کیش تسهیل شد تا با هدف کاهش نگرانی و دغدغه‌های ساکنان کیش، خودرو‌ها با ضمانت سازمان منطقه آزاد کیش امکان خروج از کیش را داشته باشند.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: پیگیری‌های سازمان منطقه آزاد کیش برای برقراری دوباره روند خروج خودرو با تسهیل شرایط ادامه دارد و به زودی اطلاع رسانی می‌شود.