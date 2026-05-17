شهرداری کابل از تدابیر ویژه برای تامین نظم شهری در آستانه عید سعید قربان خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، مسئولان شهرداری کابل اعلام کردهاند برای جلوگیری از بی نظمی شهری، جایگاههای ویژهای برای خرید و فروش دامهای ویژه قربانی در شهر کابل تعیین شده است.
این اقدام باهدف ایجاد سهولت برای شهروندان، جلوگیری از فروش غیر منظم دام در جادهها و مناطق مزدحم، کاهش آلودگی محیطی و مدیریت بهتر رفت و آمد در روزهای نزدیک به عید قربان اتخاذ شده است.
براساس این طرح، در ۲۲ ناحیه شهر کابل، محلهای مشخصی برای فروش دام در نظر گرفته شده تا شهروندان کابل بدون سردرگمی و ازدحام، دام مورد نیاز خود را برای قربانی خریداری کنند.
شهرداری کابل از همه فروشندگان دام خواسته است فقط در مکانهای تعیین شده فعالیت کنند و از آوردن دام در خیابانها و مناطق مزدحم جلوگیری کنند.
از سوی دیگر هیئت مرکزی رؤیت هلال حکومت افغانستان اعلام کرد: روز دوشنبه به عنوان نخستین روز ماه ذیالحجه الحرام سال ۱۴۴۷ هجری قمری تعیین شده و بر این اساس، عید سعید قربان روز (چهارشنبه ششم خرداد) برگزار خواهد شد.
در افغانستان به مناسبت روز عرفه و ایام عید سعید قربان به مدت ۴ روز تعطیلی رسمی و سراسری است.