صدور ویزای عمره مفرده توسط عربستان از امروز آغاز شد
عربستان با تاخیر یک ماهه، صدور ویزای عمره را برای زائران خارجی از امروز ۲۷ اردیبهشت (اول ذیالحجه به وقت عربستان) آغاز کرد، اما سازمان حج و زیارت کشورمان هنوز مجوزی برای اعزام زائران ایرانی به عمره مفرده صادر نکرده است.
وزارت حج عربستان اعلام کرده که پذیرش زائران عمره از دو هفته بعد (۱۰ خرداد) آغاز خواهد شد.
آخرین مهلت صدور ویزای عمره توسط عربستان، اول مهر ماه خواهد بود و مهلت خروج زائران عمره از عربستان ۱۷ فروردین ۱۴۰۶ است.
گفتنی است؛ سال گذشته سعودیها از اوایل ذیالقعده ویزا صادر میکردند، اما امسال بهروزرسانی سامانه نسک (افزودن اطلاعات شخصی و سابقه سفر) باعث تأخیر یکماهه در فعالسازی صدور ویزا شده است.