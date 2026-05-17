پخش زنده
امروز: -
یکی از وزرای رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که این رژیم راهحلی برای پایان دادن به کوادکوپترهای انفجاری مورد استفاده حزبالله لبنان ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رادیوی رژیم صهیونیستی به نقل از «زئیو الکین» وزیر مسؤول بازسازی شهرکهای شمال فلسطین اشغالی اعلام کرد که این رژیم هیچ راهحلی برای پایان دادن به تهدیدی که کوادکوپترهای انفجاری حزبالله در جنوب لبنان ایجاد میکنند، ندارد.
مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک منبع امنیتی خبر داد: «حتی اگر ما جنوب لبنان را به طور کامل اشغال کنیم، حملات پهپادی و موشکی هرگز متوقف نخواهند شد.»
همچنین این رسانه به نقل از مسؤول یاد شده افزود که «استقرار یک شبکه حفاظتی در جنوب لبنان برای کاهش خطر پهپادها کافی نیست.»
این منبع امنیتی در ادامه نیز گفت: «برای تغییر واقعیت در جنوب لبنان، باید در کنار حفظ بازدارندگی، به یک پیشرفت سیاسی دست یافت.»