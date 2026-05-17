مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت؛ با وجود بارش‌های خوب بهاری عملکرد دیمزار‌ها به دلیل آفت زدگی کاهش یافته است.



مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات افزود: رشد ناکافی جوانه ها در زمان مناسب تقریبا جبران ناپذیر است و با وجود بارش های خوب در ماه های بعدی، کاهش راندمان دیمزارها جبران نشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید معین با بیان اینکه به دلیل کمبود بارندگی در پائیز، پنجه زنی در بسیاری از مزارع گندم به شکل مطلوب رخ نداد، تصریح کرد: این وضعیت باعث شد جوانه ها مقاومت کمتری در برابر سرما داشته باشند و عملکرد بخش بزرگی از دیمزارها حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات افزود: رشد ناکافی جوانه ها در زمان مناسب تقریبا جبران ناپذیر است و با وجود بارش های خوب در ماه های بعدی، کاهش راندمان دیمزارها جبران نشد.

معین شرایط آب و هوایی را یکی از عوامل اصلی در فراگیری آفت توصیف کرد و گفت: امسال میزان سن زدگی گندمزارها بسیار بالاست و این شرایط در مجموع باعث کاهش عملکرد گندم دیم در حد کمتر از یک تن در هکتار شده است.

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون هکتار از مزارع گندم تحت عملیات مقابله با سن قرار گرفته اند، افزود: در حال حاضر مبارزه با پوره ها در مزارع دیم و آبی انجام می شود تا تولید گندم حفظ شود.