رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: آتش سوزی یک واحد مسکونی در محله حمیدیان رشت، به همت ۱۶ آتش نشان خاموش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهرام مومنی گفت: با گزارش آتش سوزی یک واحد مسکونی واقع در محله حمیدیان رشت، ۱۶ آتش نشان با ۵ خودروی اطفای حریق به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حریق از ناحیه آشپزخانه شروع شده و به دیگر نواحی خانه سرایت کرده بود، افزود: آتش سوزی به سرعت مهار شد، اما این حریق خسارت زیادی به این واحد مسکونی وارد کرد.

مومنی با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت، گفت: علت آتش سوزی در دست بررسی است.