به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند گفت: در سال گذشته ۱۴ رشته جدید شامل یک رشته در مقطع کارشناسی، ۵ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۸ رشته در مقطع دکتری در دانشگاه ایجاد و ۲۸ رشته نیز برای بررسی و اخذ مجوز به دفتر گسترش آموزش عالی ارسال شد.

سیاری با اشاره به آمار پذیرش در تحصیلات تکمیلی افزود: در سال گذشته ۵۹۱ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۳۳ دانشجو در مقطع دکتری از طریق آزمون سراسری و استعداد‌های درخشان در دانشگاه بیرجند پذیرش شدند.

وی همچنین از پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان خبر داد و گفت: در این بخش ۲هزار و ۳۲۶ متقاضی ثبت‌نام کردند که در نهایت ۱۱۸ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و ۳۱۸ نفر در مقطع کارشناسی پذیرش شدند و ۱۰ نفر نیز در مقطع دکتری از این مسیر جذب شدند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند با اشاره به فعالیت‌های حوزه آموزش‌های آزاد و مجازی گفت: در ترم تابستان گذشته ۴۸۳ دانشجو در ۳۸ واحد آموزشی شرکت کردند و همچنین ۱۳۹ دانشجو در دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی شرکت داشتند.

سیاری گفت: در سال تحصیلی گذشته، در مقطع کارشناسی ورودی مهرماه ۲هزار ۹۸۵ نفر از طریق سازمان سنجش معرفی شدند که از این تعداد حدود هزار و ۷۰۰ نفر ثبت‌نام قطعی کردند و در ورودی بهمن‌ماه نیز ۲۳۹ نفر دانشجو پذیرش شدند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های اداره دانش‌آموختگان افزود: در سال گذشته هزار و ۶۸۵ گواهی موقت پایان تحصیل، ۳۹۶ دانشنامه، ۳هزار و ۲۹۲ تأییدیه تحصیلی و هزار و ۳۰۲ مورد لغو تعهد خدمت در این اداره صادر شده و هزار و ۹۱۰ پرونده نیز مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند همچنین از ارتقای علمی اعضای هیئت علمی در سال گذشته خبر داد و افزود: در جلسات هیئت ممیزه دانشگاه، ۲ عضو هیئت علمی از مرتبه دانشیاری به استادی، ۱۷ نفر از استادیاری به دانشیاری و ۷ نفر از مربی به استادیاری ارتقا یافتند.

سیاری در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده این حوزه، توسعه آموزش هوشمند، بازنگری در رشته‌های تحصیلی، تقویت رشته‌های میان‌رشته‌ای، ارتقای کیفیت جذب اعضای هیئت علمی، تقویت مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانشجویان و گسترش زیرساخت‌های دیجیتال آموزشی را از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی معاونت آموزشی عنوان کرد.