پخش زنده
امروز: -
با حضور رسمی ناشران دیجیتال در نمایشگاه کتاب امسال، نشر الکترونیک برای نخستینبار در کنار کتابهای چاپی قرار گرفت؛ حضوری که به گفته مسئولان، در پاسخ به رشد مخاطبان جوان و افزایش استقبال از کتابهای الکترونیک و صوتی شکل گرفته است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایشگاه کتاب امسال در حالی برگزار میشود که برای نخستینبار، بخش نشر الکترونیک نیز بهصورت رسمی در کنار ناشران کتابهای چاپی حضور پیدا کرده است؛ اتفاقی که میتواند نشانهای از تغییر الگوی مطالعه در میان مخاطبان، بهویژه نسل جوان، باشد.
به گفته مسئولان خانه کتاب و ادبیات، عمده کتابهایی که امروز از سوی ناشران دیجیتال عرضه میشود، در حوزه کتابهای عمومی است، اما برنامهریزیهایی برای توسعه نشر الکترونیک در حوزههای دانشگاهی، آموزشی و کودک نیز در حال انجام است تا امکان دسترسی آسانتر به کتاب برای مخاطبان سراسر کشور فراهم شود.
آمارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نشان میدهد کتاب الکترونیک سهم قابلتوجهی از بازار مطالعه را به خود اختصاص داده است. بر اساس پیمایش انجامشده از سوی این وزارتخانه، حدود ۴۰ درصد از مخاطبان کتاب، از نسخههای الکترونیک استفاده میکنند و همین میزان از زمان مطالعه آنها به کتابهای دیجیتال اختصاص دارد. در مقابل، همچنان ۶۰ درصد از زمان کتابخوانی به مطالعه کتابهای چاپی مربوط میشود.
کارشناسان معتقدند کاربران کتابهای الکترونیک عمدتاً از میان جوانان و نسل جدید هستند و حضور ناشران دیجیتال در نمایشگاه امسال را میتوان پاسخی به نیازها و سبک مطالعه این گروه از مخاطبان دانست.
حضور ۶۰ ناشر صوتی در نمایشگاه مجازی کتاب
در بخش نشر الکترونیک نمایشگاه، ناشرانی حضور دارند که آثار خود را از طریق چهار پلتفرم اصلی عرضه کردهاند. همچنین حدود ۶۰ ناشر صوتی نیز آثار خود را در قالب کتاب صوتی ارائه میکنند.
فیدیبو، طاقچه، کتابراه و فراکتاب چهار پلتفرم اصلی حاضر در نمایشگاه هستند که عرضه کتابهای الکترونیک و صوتی ناشران را بر عهده دارند؛ پلتفرمهایی که در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش دسترسی دیجیتال به کتاب ایفا کردهاند.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب از 26 اردیبهشت تا دوم خرداد در سامانه book.icfi.ir برگزار میشود.