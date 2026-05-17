منابع خبری گزارش دادند که در پیادامه تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به لبنان، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی شهید و ۱۲۴ نفر دیگر مجروح شدند.

طبق این گزارش، از دوم مارس گذشته (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون ۲ هزار و ۹۶۹ لبنانی شهید و ۹ هزار و ۱۱۲ نفر مجروح شدند.

این درحالی است که جنوب لبنان روز گذشته (شنبه) شاهد دور تازه‌ای از حملات گسترده رژیم صهیونیستی بود؛ حملاتی که مناطق و شهرک‌های متعددی را هدف قرار داد و همزمان گزارش‌ها از تداوم عملیات هوایی و زمینی ارتش این رژیم در مناطق مرزی حکایت دارد.

بر اساس گزارش‌های میدانی، حملات هوایی رژیم صهیونیستی شهرک‌های الغسانیه، البیساریه، تفاحتا، قعقعیه الصنوبر، حبوش، بریقع، المنصوری، یانوح، الشهابیه، الرمادیه، القلیله، صدیقین، عین بعال، البرج الشمالی، دبعال و طیر دبا در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

همزمان، گلوله‌باران توپخانه‌ای نیز مناطقی از شهرک‌های دیرقانون رأس‌العین و المالکیه را در جنوب لبنان زیر آتش گرفت.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ارتش این رژیم از صبح روز گذشته حملات هوایی و عملیات زمینی خود را در مواضعی در جنوب لبنان ادامه داده است؛ موضوعی که از گسترش دامنه درگیری‌ها در این جبهه حکایت دارد.