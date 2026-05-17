رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از رایگان شدن بازدید از موزه‌ها و اماکن تاریخی این استان به مناسبت روز جهانی موزه‌ها خبر داد و گفت: به مناسبت روز ملی جوانی جمعیت، طرح ویژه بازدید رایگان و تخفیف‌دار برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر در روز‌های ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه به اجرا در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما الهه خاکباز الوندیان افزود: در راستای ترویج فرهنگ بازدید از موزه‌ها و تقویت بنیان خانواده، بازدید از تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان یزد در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای عموم مردم به‌صورت رایگان خواهد بود. موزه‌ها و اماکن تاریخی که در این طرح رایگان هستند شامل موزه‌های مردم‌شناسی بافق، ابرکوه، اشکذر و مهریز، خانه لاری‌ها و زندان اسکندر در یزد و نارین قلعه میبد است.

او با اشاره به حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت تصریح کرد: همچنین برای مادران ارجمندی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، تمهیداتی اندیشیده شده است تا در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه بتوانند به‌صورت رایگان از اماکن تحت پوشش این اداره‌کل بازدید کنند.

خاکباز الوندیان درباره سایر اماکن گفت: موزه‌های وابسته به ارگان‌های دولتی و موزه‌های بخش خصوصی نیز در این طرح مشارکت دارند و بر اساس جدول زمان‌بندی، در روزهای تعیین شده خدمات خود را با تخفیف ویژه به مادران دارای سه فرزند و بیشتر ارائه خواهند داد.

‌رئیس گروه موزه‌های استان یزد اضافه کرد: موزه اسناد و نسخ مهربان پولادی، موزه موقوفه کاظمینی، موزه کامبرین، موزه پیشه های کهن، موزه خودرو و شهاب سنگ در یزد، گنجینه ایثار و شهادت اردکان، موزه مردم شناسی سپهری اردکان، موزه پست و چاپار و زیلو و سفال میبد، موزه فرهنگ و هنر بافق و موزه تاریخ بهاباد در این بازه زمانی با تخفیف خدمات ارائه می‌دهند.

او در پایان خاطرنشان کرد: این طرح با هدف افزایش مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های فرهنگی و آشنایی نسل جوان با هویت تاریخی شهر جهانی یزد اجرا می‌شود تا فرصتی شاد و آموزنده برای پیوند نسل‌ها در دل فضاهای تاریخی فراهم آید.