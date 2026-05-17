نجات جوجه جغد با کمک دوستداران حیات وحش
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان البرز از تحویل یک قطعه جوجه جغد توسط شهروندی طبیعتدوست و انتقال این گونه حمایتشده به مرکز مجاز بازپروری حیات وحش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
سید حسن ثریا اظهار کرد: یکی از شهروندان مسئولیتپذیر در محدوده جاده قزلحصار، حین جابجایی تجهیزات در یک واحد صنعتی، متوجه حضور یک قطعه جوجه جغد در محیط کارگاهی شد که به دلیل شرایط نامناسب محل، امکان ادامه حیات ایمن در آن محدوده را نداشت.
وی در ادامه افزود: این شهروند پس از مشاهده پرنده، در اقدامی آگاهانه و قابل تقدیر، جوجه جغد را به یگان حفاظتش محیط زیست استان تحویل داد و این گونه پس از انجام بررسیهای اولیه و اطمینان از وضعیت سلامت، برای نگهداری، تیمار و طی مراحل رشد به یکی از مراکز مجاز بازپروری حیات وحش منتقل شد.
همچنین جوادیان نژاد رییس اداره مدیریت حیات وحش با اشاره به اهمیت حفاظتی این گونه گفت: جغدهای کوچکجثه از جمله پرندگان ارزشمند اکوسیستمهای طبیعی به شمار میروند که نقش مؤثری در کنترل جمعیت آفات و حفظ تعادل زیستی در مناطق خشک و نیمهخشک دارند.
وی ادامه داد: این پرنده معمولاً در حفره درختان، شکاف صخرهها و فضاهای متروکه لانهسازی میکند و فصل جوجهآوری آن نیز از اواخر فروردینماه آغاز میشود. زیستگاه اصلی این گونه شامل تپهماهورها، مناطق صخرهای کمارتفاع و نواحی نیمهخشک کشور است.
رییس اداره مدیریت حیات وحش خاطرنشان کرد: این گونه در فهرست پرندگان حمایتشده ایران قرار دارد و حفاظت از آن، بخشی از برنامههای صیانت از تنوع زیستی کشور محسوب میشود.
سید حسن ثریا از همکاری و حساسیت شهروندان نسبت به حیات وحش تأکید کرد: از مردم، فعالان صنعتی و بهرهبرداران واحدهای تولیدی درخواست میشود در صورت مشاهده جانوران وحشی، بهویژه نوزادان حیات وحش در محیطهای انسانی، از هرگونه جابجایی یا نگهداری خودسرانه خودداری کرده و موضوع را در سریعترین زمان ممکن به ادارات محیط زیست یا پاسگاههای محیطبانی اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی لازم توسط کارشناسان انجام شود.