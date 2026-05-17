باتداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواخر هفته جاری شاهدرگبارهای بهاری باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) توام با رعد و برق و وزش باد شدید موقت در آذربایجان غربی خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواخر هفته جاری همچنان شرایط جوی برای رشد ابرهای همرفتی و رگبارهای بهاری باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) توام با رعد و برق و وزش باد شدید موقت در استان فراهم خواهد بود.
پیرو هشدار صادر شده و با توجه به ماهیت رگباری بارشها، در طی فعالیت امواج بارشی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و احتمال خسارت به باغات در اثر بارش تگرگ و همچنین مه گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی در جادههای مواصلاتی استان محتمل خواهد بود.
طی این مدت به سبب افزایش گرادیان فشاری و رخداد تندبادهای لحظهای احتمال خسارت به سازههای سبک و نیمه کاره و همچنین تشکیل و انتقال توده گرد و خاک از کشور عراق دور از انتظار نخواهد بود.
از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۷ و ۱۷ درجه سلسیوس در نوسان بوده و اشنویه با ۳ و ایستگاه شهری ارومیه با ۲۱ درجه خنکترین و گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند.
براساس الگوهای دمایی طی امروز تغییرات محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد، اما فردا بطور نسبی دمای هوای استان افزایش خواهد یافت.