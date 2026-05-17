مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: همزمان با اجرای سیاستهای حمایتی دولت در حوزه تحکیم بنیان خانواده، روند واگذاری زمین به هزار و ۸۰۰ خانوار واجد شرایط شهر بجنورد در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شب گذشته و همزمان با هفته ملی جمعیت، آیین واگذاری زمینهای طرح جوانی جمعیت در شهر بجنورد با حضور حجتالاسلاموالمسلمین نوری، نماینده ولی فقیه در استان، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی و دیگر مسولین در محل تجمع شبانه میدان شهید بجنورد برگزار شد.
وی ادامه داد: تاکنون ۷ هزار و ۱۲۸ نفر در شهر بجنورد برای این طرح ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۲ هزار و ۲۰۰ خانوار در سال ۱۴۰۵ جهت بررسی مدارک فراخوان شدهاند.
وی با اشاره به پالایش متقاضیان افزود: پس از بررسیهای لازم، هزار و ۶۰۰ خانوار دارای شرایط واگذاری زمین شناخته شدند که تاکنون قرارداد واگذاری برای ۶۲۰ خانوار منعقد شده است و در مراسم امشب نیز به صورت نمادین، قرارداد ۶ نفر از این عزیزان اعطا گردید.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص وضعیت اراضی آماده تحویل تصریح کرد: در حال حاضر ۹۰۰ قطعه زمین برای تخصیص به یک هزار و ۸۰۰ خانوار بجنوردی آماده شده است؛ این اراضی شامل ۴۰۰ قطعه در شهرک جوان و ۵۰۰ قطعه در منطقه گلستان شهر بجنورد است.
میرکریمی همچنین به برنامههای توسعهای در سایر نقاط اشاره کرد و گفت: عملیات آمادهسازی ۲۵ هکتار زمین در شهر چناران جهت واگذاری در حال انجام است. علاوه بر این، ۱۹۱ قطعه زمین در شهر حصار گرمخان نیز آماده تحویل به متقاضیان طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن میباشد.
در پایان این مراسم، مسئولان ارشد استانی با اهدای قراردادهای واگذاری، بر عزم دولت برای تسریع در تأمین مسکن و حمایت از خانوادههای پرجمعیت تأکید کردند.