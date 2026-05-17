به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت در گاندی‌نگر ایالت گجرات هند در حال برگزاری است.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران با دو نماینده علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علیرضا یوسفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم در این مسابقات حضور پیدا کردند.

امروز علیرضا نصیری ملی پوش دسته ۱۱۰ کیلوگرم به روی تخته رفت تا با چن پوجن از چین‌تایپه، ولیو هوانهوا از چین، دونگ بینگ‌چنگ از چین‌تایپه، داورانبک حسن‌بایف از ترکمنستان و سلطان میرام از قزاقستان رقابت کند. حدنصاب ورودی نصیری در این رقابت‌ها، ۴۰۵ کیلوگرم به ثبت رسیده بود.

نصیری در حرکت اول یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۸۷کیلوگرم نشد، در دومین حرکت یک ضرب هم نتوانست وزنه ۱۸۸ کیلوگرم را مهار کند. در سومین حرکت یک ضرب نصیری وزنه ۱۸۹ کیلوگرم را انتخاب کرد، اما باز هم موفق به مهار آن نشد. به این ترتیب علیرضا نصیری وزنه‌بردار کشورمان از کسب نشان بازماند.

علیرضا نصیری در دوضرب ابتدا وزنه ۲۲۱ کیلوگرم را مهار کرد و در حرکت دوم هم با غلبه بر وزنه ۲۳۱ کیلوگرم به نشان طلای دوضرب این دسته مسابقات قهرمانی آسیا دست پیدا کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56192215"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5795640/56192215?width=600&height=350"></script></div>