پخش زنده
امروز: -
علیرضا نصیری وزنهبردار دسته ۱۱۰ کیلوگرم کشورمان به نشان طلای دوضرب مسابقات قهرمانی آسیا دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات وزنهبرداری قهرمانی آسیا از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت در گاندینگر ایالت گجرات هند در حال برگزاری است.
تیم ملی وزنهبرداری ایران با دو نماینده علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علیرضا یوسفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم در این مسابقات حضور پیدا کردند.
امروز علیرضا نصیری ملی پوش دسته ۱۱۰ کیلوگرم به روی تخته رفت تا با چن پوجن از چینتایپه، ولیو هوانهوا از چین، دونگ بینگچنگ از چینتایپه، داورانبک حسنبایف از ترکمنستان و سلطان میرام از قزاقستان رقابت کند. حدنصاب ورودی نصیری در این رقابتها، ۴۰۵ کیلوگرم به ثبت رسیده بود.
نصیری در حرکت اول یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۸۷کیلوگرم نشد، در دومین حرکت یک ضرب هم نتوانست وزنه ۱۸۸ کیلوگرم را مهار کند. در سومین حرکت یک ضرب نصیری وزنه ۱۸۹ کیلوگرم را انتخاب کرد، اما باز هم موفق به مهار آن نشد. به این ترتیب علیرضا نصیری وزنهبردار کشورمان از کسب نشان بازماند.
نتایج نصیری در حرکات یک ضرب، دوضرب و مجموع ۱۱۰ آمده است:
حرکات یک ضرب:
حرکت اول یک ضرب: ۱۸۷ کیلوگرم (ناموفق)
حرکت دوم یک ضرب: ۱۸۸ کیلوگرم (ناموفق)
حرکت سوم یک ضرب: ۱۸۹ کیلوگرم (ناموفق)
حرکات دوضرب:
حرکت اول دوضرب: ۲۲۱ کیلوگرم (موفق)
حرکت دوم دوضرب: ۲۳۱ کیلوگرم (موفق)
حرکت سوم دوضرب: ۲۴۰ کیلوگرم (ناموفق)
علیرضا نصیری پس از پایان مسابقات دسته ۱۱۰ کیلوگرم گفت: مدالی را که گرفتم به همه مردم ایران تقدیم میکنم.