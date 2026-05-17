در نشست ستاد تنظیم بازار فیروزکوه، ساماندهی روزبازار و جمعه‌بازار این شهرستان با هدف ارتقای نظم شهری، تسهیل خدمات به شهروندان و حمایت از کسبه محلی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، موضوع ساماندهی روزبازار و جمعه‌بازار شهرستان با هدف ارتقای نظم شهری، تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان، حمایت از کسبه و تولیدکنندگان محلی و همچنین بهبود وضعیت عرضه کالا مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

فرماندار شهرستان فیروزکوه در این جلسه بر ضرورت ساماندهی مناسب غرفه‌ها، رعایت مسائل بهداشتی، مدیریت ترافیکی، قیمت و ایجاد شرایط مطلوب برای فعالیت فروشندگان تأکید کرد و خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای اجرای مصوبات این ستاد شد.

همچنین در ادامه جلسه، هر یک از مسئولان حاضر ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات تخصصی، بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای برگزاری منظم و مطلوب روزبازار و جمعه‌بازار در راستای رفاه شهروندان و تنظیم بازار تأکید کردند.