رئیس دادگستری شهرستان راور بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان حوزه سلامت، از جمله توزیع‌کنندگان دارو‌های غیرقانونی و دریافت‌های نامتعارف در مراکز درمانی تأکید کرد.

ضرورت مقابله با توزیع دارو‌های غیرقانونی و دریافت‌های نامتعارف

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دادگستری شهرستان راور در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با موضوع «پیشگیری از جرائم پزشکی و بهداشتی»، بر اجرای دقیق مصوبات استانی و برخورد قاطع با متخلفان حوزه سلامت، از جمله توزیع‌کنندگان دارو‌های غیرقانونی و دریافت‌های نامتعارف در مراکز درمانی تأکید کرد.

در راستای اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان راور با محوریت پیشگیری از جرائم پزشکی و بهداشتی و با حضور مسئولان ذی‌ربط برگزار شد.

رئیس دادگستری شهرستان راور در این نشست با اشاره به ضرورت صیانت از سلامت عمومی، اظهار کرد: برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تخلف و جرم در حوزه سلامت و بهداشت، از اولویت‌های دستگاه قضایی است و مصوبات شورای پیشگیری باید با دقت اجرا شود.

مسلم کاربخش با بیان اینکه موضوع سقط جنین از مسائل حساس و مهم اجتماعی است، افزود: ضروری است دستگاه قضا و نهاد‌های نظارتی با عوامل توزیع‌کننده دارو‌های غیرقانونی سقط جنین برخورد جدی و بازدارنده داشته باشند تا از وقوع این جرائم جلوگیری شود.

وی همچنین گزارش‌دهی دقیق موارد مشکوک و آگاه‌سازی عمومی را از الزامات پیشگیری مؤثر در این حوزه دانست و تصریح کرد: حفظ حیات انسانی و صیانت از حقوق عامه، مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مسئول و افزایش سطح آگاهی جامعه است.

در ادامه این نشست، موضوع مقابله با دریافت‌های غیرقانونی موسوم به «زیرمیزی» از سوی برخی پزشکان نیز مورد تأکید قرار گرفت و به عنوان یکی از اولویت‌های نظارتی مطرح شد.

رئیس دادگستری راور در پایان با اشاره به جایگاه اخلاق در حرفه طبابت، بر رعایت حدود شرعی و اخلاقی در روند درمان بیماران تأکید کرد و گفت: عدالت در درمان و رعایت حقوق بیمار، از ارکان اصلی پیشگیری از جرائم پزشکی و تضمین سلامت جامعه است.