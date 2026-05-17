پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: مدارس ملزم هستند کلاسهای آموزش مجازی را تا ۹ خرداد در بستر شبکه شاد ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سلیمان محبی با اشاره به تداوم روند آموزش در مدارس استان گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، کلاسهای مجازی دانشآموزان باید تا نهم خرداد در بستر شبکه شاد برگزار شود.
وی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات دانش اموزان مقاطع تحصیلی مختلف نیز گفت: ارزیابی دانشآموزان دوره ابتدایی بهصورت غیرحضوری انجام و نتایج این ارزیابیها که بر اساس فعالیتهای آموزشی دانشآموزان در طول سال تحصیلی (فعالیتهای کلاسی، پرسشهای مستمر و سوابق آموزشی دانشآموزان) خواهد بود، در قالب کارنامه توصیفی ثبت خواهد شد.
محبی در ادامه با بیان اینکه امتحانات دانش آموزان پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم هم که بهصورت داخلی برگزار میشود، از ۹ خرداد آغاز شده و تا اواخر این ماه ادامه خواهد داشت، افزود: تصمیمگیری درباره حضوری یا غیرحضوری بودن این امتحانات به استانها واگذار شده و مقرر شده شورای تامین استان درباره حضوری یا غیرحضوری بودن امتحانات دانش آموزان این پایهها تصمیمگیری کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان این پایهها تابع شرایط کشور است، گفت: برای هر دو حالت حضوری و یا غیرحضوری بودن امتحانات دانش آموزان پایههای هفتم تا دهم در استان آمادگی داریم.
محبی در ادامه درباره امتحانات دانش آموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، گفت: این امتحانات بهصورت نهایی برگزار میشود و تصمیمگیری درباره زمان و نحوه برگزاری آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
وی یادآور شد: براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم سه هفته پس از تثبیت شرایط کشور بهصورت حضوری برگزار خواهد شد و تا زمان اعلام زمان برگزاری امتحانات، آموزش دانشآموزان این پایهها ادامه خواهد داشت.