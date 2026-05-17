امام جمعه کیش، گفت: راه اندازی پویش‌های مختلف و مشارکت عمومی در این پویش‌ها، انسجام ملی را تقویت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین بی‌نیاز در نشست جهاد حضور با حضور مسئولان منطقه آزاد کیش، با قدردانی از حضور پرشور مردم در اجتماع شبانه گفت: این حضور، برکت سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارد.

امام جمعه کیش گفت: حضور در خیابان وظیفه ملی و شرعی است.

مدیرکل صداوسیمای کیش نیز در این نشست، حضور موثر نیرو‌های صداو سیمای کیش در پوشش و بازتاب اجتماع شبانه مردمی کیش را به پدیده ملی معرفی کرد.

مصطفی عبدالمحمدی گفت: مستند‌های مختلفی از حضور قشر‌های مختلف مردم تولید و پخش شده است.

او افزود: اجرای پویش‌های متنوع تولید فضای مجازی صداوسیمای کیش و تولید و پخش گزارش‌های خبری شایسته قدردانی است.

عبدالمحمدی خاطرنشان کرد: تجلیل از فعالان رسانه‌ای، دوره آموزش نظامی در اجتماع مردمی، نمایشگاه و مسابقه عکاسی، حضور چهره‌های تاثیر گذار در اجتماع شبانه مردمی، اجرای سرود و نمایش به تنوع برنامه‌های اجتماع شبانه مردمی کمک می‌کند.

امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی (ع) و مدیر برنامه اجتماع شبانه مردمی در نشست جهاد حضور گفت: حضور پرشور مردم با سلیقه‌های مختلف و مشارکت همگانی در اجتماع شبانه مردمی کیش ارزشمند و برجسته است.

حجت الاسلام محمد ملکی، گفت: اجتماع مردمی قدرت ملی و انسجام عمومی را به تصویر می‌کشد و مردم با شور فراوان ناشی از حرارت خون رهبر شهید انقلاب هر شب درخیابان حاضر هستند.

حجت الاسلام ملکی، در شرایط فعلی کشور حضور در خیابان را تکلیف اجتماعی، اخلاقی و ملی دانست.