شهردار کرج از ورود ۱۲ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کلانشهر خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار در کرج انجام گرفته است.

۱۲ اتوبوس ۱۸ متری به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج اضافه شد

۱۲ اتوبوس ۱۸ متری به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج اضافه شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مهرداد کیانی گفت: خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به امضا رسید تا روند نوسازی و توسعه ناوگان اتوبوسرانی کرج با شتاب بیشتری دنبال شود. برای نخستین بار ۱۲ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی کرج می‌شود؛ اتوبوس‌هایی که با ظرفیت بالاتر و امکانات به‌روز، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش تراکم خطوط پرتردد و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان ایفا کنند.

وی افزود: توسعه حمل‌ونقل عمومی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است و بر همین اساس، شهرداری کرج برنامه گسترده‌ای را برای نوسازی، تجهیز و افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی در دستور کار قرار داده است.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان شهری، علاوه بر افزایش رفاه شهروندان، می‌تواند در کاهش ترافیک شهری، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی نیز تأثیرگذار باشد.