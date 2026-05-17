مجوز نهایی ساخت و بهره‌برداری از سد چناره و سامانه انتقال آب آن در استان ایلام پس از سال‌ها پیگیری و بررسی کارشناسی صادر شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان ایلام با اعلام این خبرگفت: این طرح پس از طی فرآیند‌های تخصصی و رفع نواقص، به تأیید نهایی رسید.

علیرضا محمدی با اشاره به پیگیری‌های مستمر نمایندگان مجلس، استاندار ایلام و بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده افزود: سد چناره از طرح‌های بزرگ مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بود و پس از بازنگری در چارچوب مصوبه دولت درباره پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی، مجوز زیست‌محیطی آن صادر شد.

وی افزود: با اجرای این طرح، علاوه بر تقویت بخش کشاورزی شهرستان چرداول، بخشی از نیاز آب شرب شهر‌های سرابله، سیروان و ایلام نیز از طریق سامانه انتقال سد تأمین خواهد شد که گامی مهم در پایداری منابع آبی استان است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ایلام همچنین یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مجوز را تعیین حق‌آبه دائمی برای رودخانه چرداول عنوان کرد و گفت: این اقدام از قطع جریان آب در فصول خشک جلوگیری می‌کند و در حفظ آبزیان و تنوع زیستی منطقه نقش مؤثری دارد.

محمدی در پایان، صدور این مجوز را نمادی از تعامل دولت و مجلس دانست و تأکید کرد: تکمیل سد چناره می‌تواند هم‌زمان به تأمین آب، رونق کشاورزی و توسعه پایدار در استان ایلام کمک کند.