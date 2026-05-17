رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سالمندان برای امور درمانی یا کارهای روزمره نیاز به کمک دارند و در اولویت عضویت در طرح «بانک زمان» قرار میگیرند تا شبکهای از حمایت و همیاری محلی در محلات شکل بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و محمد هادی عسگری معاون امور فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی به اتفاق جمعی دیگر از دستاندرکاران بانک زمان با حضور در تجمعات شبانه مردم منطقه ۴ تهران، طرح بانک زمان را به عنوان یکی از برنامههای نوآورانه و محلهمحور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی معرفی کردند و از آغاز اجرای پایلوت این طرح در منطقه ۴ تهران خبر دادند.
در این برنامه، تیم اورژانس اجتماعی و تسهیلگران سازمان بهزیستی نیز در میان مردم حضور یافتند و ضمن معرفی ابعاد مختلف طرح بانک زمان از افراد علاقهمند به ارائه خدمات داوطلبانه در محلات ثبتنام کردند.
سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در سخنانی با اشاره به آغاز این طرح گفت: در قالب بانک زمان میز خدمت در منطقه ۴ تهران مستقر شده و تسهیلگر سازمان بهزیستی در میان مردم حضور دارند تا علاقهمندان بتوانند برای ارائه خدمات داوطلبانه در محله خود ثبتنام کنند.
وی افزود: اجرای این طرح از منطقه ۴ تهران آغاز میشود تا اشکالات احتمالی آن شناسایی و برطرف شود و پس از تکمیل و اصلاح، بتواند در سراسر کشور به عنوان یک تغییر پارادایمی در نظام خدمترسانی به مردم ایران گسترش یابد.
بانک زمان نظامی اجتماعی برای مبادله خدمات بدون پول
رئیس سازمان بهزیستی کشور در تشریح مفهوم بانک زمان گفت: بانک زمان نظامی اجتماعی است که در آن افراد خدمات خود را نه با پول بلکه با زمان مبادله میکنند. در این مدل هر یک ساعت خدمت معادل یک واحد اعتبار اجتماعی محسوب میشود و ارزش زمان میتواند به صورت برابر یا متناسب با نوع خدمات تعریف شود.
حسینی افزود: این ایده اکنون در ایران وارد مرحله اجرایی شده و قرار است اجرای بانک زمان پایه از منطقه ۴ تهران آغاز و سپس به سایر محلات و مناطق کشور توسعه یابد.
بانک زمان زیرساخت اجتماعی طرح سلام محله
وی با اشاره به جایگاه این طرح در برنامههای محلهمحور سازمان بهزیستی گفت: در مدل ایرانی، بانک زمان به عنوان ستون زیرساختی طرح سلام محله تعریف شده و هدف آن تقویت سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت مردمی و افزایش حمایتهای همسایگی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در این ساختار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وبه نمایندگی از سوی این وزارتخانه سازمان بهزیستی کشور به عنوان نماینده این وزارتخانه نقش صدور مجوز، تنظیمگری و اعتباربخشی را بر عهده دارند.
وی افزود: مجوز ایجاد بانک زمان تنها به افراد، نهادها و گروههایی اعطا میشود که از صلاحیتهای حرفهای، اجتماعی و اخلاقی لازم برخوردار باشند.
سالمندان و داوطلبان محلی در کانون طرح
حسینی با بیان اینکه سالمندان محله، افراد بالای ۶۵ سال و سایر افرادی که نیازمند کمک هستند یا توانایی و تجربه ارائه خدمات دارند میتوانند عضو بانک زمان شوند، گفت: این افراد بخشی از شبکه حمایتی محله را تشکیل خواهند داد.
وی درباره اولویتهای ثبتنام در این طرح افزود: سالمندان تنها، سالمندانی که برای امور درمانی نیاز به رفتوآمد دارند، سالمندانی که کار با تلفن همراه هوشمند را نمیدانند، افرادی که زمان آزاد دارند، دانشجویان و جوانان محله و همسایگان علاقهمند به کمک و مشارکت، در اولویت عضویت در بانک زمان قرار دارند.
تحلیل حسینی از جنگ و معیارهای پیروزی
رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقهای گفت: برای ارزیابی پیروزی و شکست در جنگ، شش معیار وجود دارد و مهمترین ملاک، میزان تحقق اهداف راهبردی متجاوز است.
وی افزود: ترامپ شش هدف راهبردی را دنبال میکرد، اما به هیچیک از این اهداف نرسید و حتی نتایجی معکوس به دست آمد. یکی از این اهداف، تسلط بر آبراههای راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس بود که نه تنها محقق نشد بلکه اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه بیش از گذشته در خدمت توسعه مردم ایران قرار گرفت.
حسینی گفت: یکی دیگر از معیارها میزان نفوذ بینالمللی متجاوز است و امروز آمریکا به رهبری ترامپ در پایینترین سطح نفوذ بینالمللی قرار دارد.
وی با اشاره به نسبت هزینه و فایده جنگ افزود: کل هزینهای که ایران در طول یک سال برای نیروهای مسلح صرف میکند حدود ۱۵ هزار میلیارد دلار است در حالی که آمریکا سالانه حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه نظامی دارد، اما با وجود این هزینه سنگین به اهداف خود دست پیدا نمیکند.