فرماندار خاتم: مساله جمعیت صرفاً یک موضوع آماری نیست، بلکه آینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به آن گره خورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان خاتم که با محوریت برنامهریزی برای اجرای برنامههای هفته ملی جمعیت و هفته ازدواج با شعار «ایران جوان، ایران مقتدر» برگزار شد، بر ضرورت ترویج فرهنگ خانوادهمحوری، تشویق جوانان به ازدواج، حمایت از فرزندآوری و نقش مؤثر خانواده در پویایی و اقتدار جامعه تأکید شد.
فرماندار خاتم در این جلسه با اشاره به اهمیت سیاستهای جوانی جمعیت گفت: حمایت از خانواده و تقویت بنیان آن، از مهمترین ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و تحقق اهداف مرتبط با جوانی جمعیت نیازمند برنامهریزی منسجم، فرهنگسازی مستمر و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی است.
زارع افزود: اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی متناسب با نیاز نسل جوان میتواند نقش مؤثری در افزایش امید اجتماعی، تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده ایفا کند و زمینهساز پویایی بیشتر جامعه باشد.
وی جوانی جمعیت را یکی از مهمترین مؤلفههای اقتدار ملی و توسعه پایدار کشور دانست و تصریح کرد: مساله جمعیت صرفاً یک موضوع آماری نیست، بلکه آینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به آن گره خورده است.
زارع با بیان اینکه ایران قوی نیازمند جامعهای جوان، خلاق و پویاست، اظهار داشت: نیروی انسانی جوان، موتور محرک توسعه و تضمینکننده امنیت و پیشرفت کشور در سالهای آینده خواهد بود و توجه به این مسئله باید به یک مطالبه عمومی و ملی تبدیل شود.
وی ادامه داد: حمایت از نهاد خانواده، ترویج ازدواج پایدار و رفع موانع فرزندآوری، یک سرمایهگذاری راهبردی برای آینده کشور محسوب میشود و لازم است همه دستگاهها در این زمینه نقشآفرینی کنند.
فرماندار بر توسعه زیرساختهای حمایتی برای خانوادهها تأکید کرد و گفت: ایجاد محیطهای کار دوستدار خانواده، ارتقای سطح سلامت مادر و کودک و فراهمسازی فضای امن و امیدبخش برای والدین، از مهمترین اقداماتی است که میتواند در تحقق سیاستهای جوانی جمعیت مؤثر باشد.
وی خاطرنشان ساخت: تحقق عدالت اقتصادی، افزایش رفاه خانوادهها و تقویت امید اجتماعی، زمینهساز دستیابی به اهداف کلان جوانی جمعیت و حرکت به سمت ایرانی جوان، پویا و مقتدر خواهد بود.