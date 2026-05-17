شبکه ورزش سیما همزمان با نزدیک شدن به رقابتهای جام جهانی فوتبال، ویژهبرنامهای با عنوان «دست اول ویژه جام جهانی» را برای پوشش اخبار و حواشی این رویداد بزرگ تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه از روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه روی آنتن شبکه ورزش سیما میرود و هر روز حوالی ساعت ۱۸ پخش خواهد شد.
«دست اول ویژه جام جهانی» با تهیهکنندگی مهدی منظوری و اجرای عماد اعرابی، با هدف ارائه آخرین اخبار، تحلیلها و تحولات مرتبط با جام جهانی فوتبال تولید شده است.
این برنامه همچنین با برقراری ارتباط تصویری زنده با کمپ تیم ملی، تازهترین اخبار و وضعیت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
شبکه ورزش سیما با پخش این برنامه تلاش دارد تا علاقهمندان فوتبال را در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی در جریان مهمترین رویدادها، گزارشها و تحلیلهای مرتبط با این مسابقات قرار دهد.