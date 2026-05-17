به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در محور هراز مسیر شمال به جنوب، محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه پردیس–تهران حدفاصل شمس‌آباد تا تونل شماره ۴، آزادراه قزوین–کرج–تهران محدوده کمالشهر، آزادراه ساوه – تهران حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی، آزادراه قم – تهران محدوده شهر آفتاب، بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه‌نو و محور شهریار – تهران در برخی مقاطع، ترافیک سنگین و پرحجم جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور‌های چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در محور هراز مسیر جنوب به شمال نیز مشکلی در تردد وجود ندارد.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محور‌های مواصلاتی کشور تصریح کرد: محور‌های شمالی کشور فاقد مداخلات جوی هستند، اما در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و گیلان بارش باران گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از انسداد محور قدیم بستان‌آباد – میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه خبر داد و گفت: تردد از مسیر‌های جایگزین قره‌چمن – کوهسالار علیا – سه‌راهی ترکمانچای – راه روستایی چپقلو – میانه و همچنین مسیر قره‌چمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام می‌شود.

وی افزود: محور پاتاوه – دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است و محور‌های گنجنامه – تویسرکان و وازک – بلده نیز دارای انسداد فصلی است.

براساس این گزارش، محور کرج - چالوس هم که قرار بود برای اجرای عملیات عمرانی از امروز ۲۷ اردیبهشت و به مدت ۴ روز مسدود شود، به زمان دیگری موکول شده که اطلاع رسانی خواهد شد.