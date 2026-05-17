حادثه واژگونی اتوبوس در کمربندی کنگان تا کنون ۶ کشته و ۱۹ مصدوم در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعلام کرد: در پی این حادثه که صبح امروز به وقوع پیوست ۱۷ مصدوم به بیمارستان امام خمینی کنگان و دو نفر دیگر به بیمارستان امام هادی (ع) دیر منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارش حال دو نفر از مصدومان وخیم است.
در حادثه واژگونی اتوبوس که از شیرینو به سوی کرمانشاه در حرکت بوده است ۶ نفر نیز در صحنه جان باختهاند.
علت حادثه واژگونی اتوبوس اعلام شده است.