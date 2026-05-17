به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ در هفتاد و هفتمین شب حضور شورانگیز مردم در میادین و خیابان‌ها، ارتش سرافراز ایران، یاد و خاطره امیر سپهبد شهید «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح را در شب چهلم گرامی داشت.

این گردهمایی باشکوه، که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین همراه بود، نشان از ایستادگی، اتحاد و همدلی ملتی دارد که در سخت‌ترین شرایط، پشتیبان کشور و نظام خود هستند و اجازه نخواهند داد که خدشه‌ای به امنیت و آرامش جامعه وارد شود.

در کنار نمایش وحدت و اقتدار ملی، باید با اصلاح الگوی مصرف بویژه در حوزه انرژی، سهم خود را در پیروزی بر جنگ اقتصادی ایفا کنیم، با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، مشت محکمی بر دهان کسانی بزنیم که سودای ضربه زدن به این ملت را در سر می‌پرورانند.