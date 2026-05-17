به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خالقی در حاشیه جلسه شورای مسکن استان گفت: این واحد‌ها در شهر‌های شهریار، رباط‌کریم و پرند قرار دارند و بخشی از پروژه‌های در دست اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در استان تهران هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در حاشیه جلسه شورای مسکن استان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در استان اظهار داشت: طرح‌های حمایتی مسکن با محوریت سه مجموعه اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهر‌های جدید در سطح استان تهران در حال اجراست و در مجموع نزدیک به ۵۰ هزار واحد در این قالب در دست اقدام قرار دارد.

وی افزود: بخشی از این واحد‌ها در سال‌های گذشته و در مناسبت‌ها و رویداد‌های مختلف تکمیل و تحویل متقاضیان شده و اکنون نیز برای نخستین مناسبت پیش‌رو در سال ۱۴۰۵، برنامه‌ریزی لازم برای افتتاح و تحویل بخشی دیگر از پروژه‌ها انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در سوم خردادماه حدود ۲۵۰۰ واحد مسکونی حمایتی در استان آماده افتتاح خواهد بود، گفت: این واحد‌ها عمدتاً در شهر‌های شهریار، رباط‌کریم و پرند قرار دارند و از این تعداد، حدود ۱۲۰۰ واحد مربوط به پروژه‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران است.

خالقی ادامه داد: همچنین تعدادی از پروژه‌های مربوط به شرکت عمران شهر‌های جدید و سایر دستگاه‌های متولی نیز در مرحله پایانی قرار دارد که در صورت تکمیل فرآیند‌های اجرایی، در همین مناسبت به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به تداوم روند تکمیل سایر پروژه‌های مسکن حمایتی در استان تهران خاطرنشان کرد: برای مابقی پروژه‌ها نیز برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده است، اما سرعت تکمیل و تحویل واحد‌ها وابسته به میزان مشارکت متقاضیان، تأمین آورده‌ها و همراهی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تأکید کرد: رویکرد اصلی در شورای مسکن استان، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، رفع موانع اجرایی و افزایش سرعت تحویل واحد‌ها به مردم است تا خانواده‌های متقاضی هرچه زودتر از ثمره این طرح‌ها بهره‌مند شوند.