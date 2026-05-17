مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: ۳۴ درصد جمعیت دانش آموزان چاق هستند که برای پیشگیری از بیماری‌ها همانند دیابت و فشارخون ضرورت دارد فرهنگ سلامت را درخانه توسط دانش آموزان ارتقاء دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، فرزاد شعبانی گفت:فرهنگ سلامت را با مشارکت دانش آموزان درخانواده گسترش دهیم، زیرا هر کدام از دانش آموزان می‌توانند نقش سفیر سلامت را داشته باشند.معلمان، دانش آموزان سفیر سلامت، مربیان، مراقبین سلامت و آموزگاران مقطع ابتدایی هر کدام با انتقال پیام‌های آموزشی، بهداشتی و خود مراقبتی می‌توانند زمینه گسترش فرهنگ سلامت را در جامعه بوجود آورند.

شعبانی یادآورشد: برای حفظ سلامت باید به فرهنگ سلامت زیستن در دو بخش فردی و اجتماعی اهمیت داد چرا که مبتلا شدن به انواع بیماری‌ها ناشی از سهل انگاری نسبت به موضوع مهم سلامت و همچنین عدم تحرک و تغذیه نامناسب برمی گردد.

وی با بیان اینکه ۳۴ درصد جمعیت دانش آموزان چاق هستند، عنوان کرد: برای پیشگیری از بیماری‌ها همانند دیابت و فشارخون ضرورت دارد فرهنگ سلامت را درخانه توسط دانش آموزان ارتقاء دهیم.بین ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر در صورت تداوم بی توجهی به سلامت دانش آموزان دارای اضافه وزن شاهد مبتلا شدن آنها به انواع بیماری‌ها خواهیم شد.

وی از پایگاه‌های سلامت مدارس، اتاق بهداشت و معلمان به عنوان محور‌های مهم در حفظ و ارتقای سلامت دانش آموزان یاد کرد و افزود: سبک زندگی افراد جامعه برای حفظ سلامتی باید تغییر پیدا کند که در این راستا مدرسه نقش مهمی دارد.