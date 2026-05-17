عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی پژوهشگاه نیرو، از اجرای طرحی کاربردی برای افزایش تاب‌آوری و پایداری شبکه برق در اقلیم گرم و مرطوب اهواز، توسط محققان پژوهشگاه نیرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین کرمی، از اجرا و تکمیل طرحی پژوهشی با هدف ارزیابی وضعیت و تخمین عمر کابل‌های خودنگهدار فشار ضعیف در شبکه توزیع نیروی برق اهواز خبر داد؛ طرحی که می‌تواند نقش مهمی در پیش‌بینی فرسودگی شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده در آینده ایفا کند.

وی گفت: در شبکه‌های توزیع برق فشار ضعیف، به دلیل پایین بودن سطح ولتاژ، جریان عبوری از خطوط بالاست و همین موضوع، چالش‌هایی مانند افزایش تلفات فنی، رشد مصرف برق و پدیده برق‌دزدی را برای شرکت‌های توزیع ایجاد کرده است. به همین دلیل، در سال‌های اخیر استفاده از کابل‌های خودنگهدار به‌عنوان جایگزین سیم‌های لخت در دستور کار صنعت برق برخی مناطق ایران قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی پژوهشگاه نیرو افزود: کابل‌های خودنگهدار هوایی امروزه در بسیاری از کشور‌های جهان کاربرد گسترده‌ای دارند و در ایران نیز به‌دلیل مشکلات استفاده از سیم‌های لخت مانند اتصال کوتاه، برخورد شاخه درختان، آسیب حیوانات، شرایط نامساعد جوی و خوردگی‌های شیمیایی، استفاده از این نوع کابل‌ها به‌ویژه در مناطق شهری و بافت‌های فرسوده، به یک ضرورت تبدیل شده است.

کرمی بیان کرد: بیش از ۱۵ سال است که کابل‌های خودنگهدار به‌طور وسیع در شبکه توزیع برق اهواز استفاده می‌شوند و طرح‌های متعددی برای تبدیل سیم به کابل در این شهر در حال اجراست. با این حال، اقلیم خاص اهواز شامل گرمای شدید، رطوبت بالا و آلودگی‌های بیابانی، صنعتی و ساحلی، می‌تواند عمر این کابل‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، بررسی وضعیت و تخمین عمر آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو توضیح داد: در این طرح، ابتدا استاندارد‌های مورد استفاده در کابل‌های خودنگهدار فشار ضعیف در دنیا و ایران و نیز آزمون‌های مرتبط بررسی شد، سپس تأثیر عوامل محیطی مانند دما، رطوبت، آلودگی و همچنین عوامل الکتریکی مانند شدت جریان بر عایق کابل‌ها مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از مدل‌های علمی، روشی برای تخمین عمر کابل‌ها ارائه شد.

وی اظهار کرد: ارزیابی وضعیت فعلی کابل‌های فشار ضعیف، بررسی اثر شرایط محیطی و الکتریکی بر عمر آنها و ارائه یک روش کاربردی برای تخمین عمر کابل‌های خودنگهدار از مهم‌ترین اهداف این طرح بوده است. این روش می‌تواند با انجام چند آزمایش ترکیبی، عمر تقریبی کابل‌ها را پیش‌بینی کند.

کرمی ویژگی شاخص این طرح را نوآورانه بودن آن بیان کرد و گفت: تاکنون تخمین عمر کابل‌های خودنگهدار فشار ضعیف به‌صورت دقیق در محافل علمی بررسی نشده بود. این پروژه با توجه به نیاز صنعت برق کشور، امکان ارزیابی بهتر وضعیت شبکه و برنامه‌ریزی پیشگیرانه را فراهم می‌کند.

عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی پژوهشگاه نیرو تصریح کرد: نتایج این طرح می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از اختلال همزمان بخش‌های گسترده شبکه توزیع برق در آینده داشته باشد؛ به‌ویژه در شهر‌هایی که از نظر شرایط اقلیمی، وضعیتی مشابه اهواز دارند.

این طرح، با حمایت شرکت توزیع نیروی برق اهواز، به منظور ارزیابی وضعیت و مدیریت عمر کابل‌های خودنگهدار با تاکید بر عوامل الکتریکی و محیطی (غیرالکتریکی) کابل‌های خودنگهدار فشار ضعیف منصوبه این شرکت توزیع انجام شد و دستاورد‌های کلیدی برای بهره‌برداری عملیاتی به شرکت توزیع نیروی برق اهواز ارائه شد.