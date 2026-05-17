به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بیمه سلامت کشور از افزایش ۳۰ درصدی حمایت‌های بیمه‌ای از زوج‌های نابارور نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان ناباروری در مجموع به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما در ساری افزود: برای ارائه خدمات درمانی بیشتر، با هفت مرکز ناباروری قرارداد امضا کرده‌ایم.

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت استان مازندران تصریح کرد: در سطح استان مازندران، شمار زوج‌های نابارور تحت پوشش را نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش داده‌ایم. همچنین با بیش از هفت مرکز طرف قرارداد شده‌ایم تا بتوانیم این اقشار را تحت پوشش قرار دهیم.

معاون بیمه سلامت کشور با بیان اینکه پوشش بیمه‌ای هزینه‌های ناباروری به بیش از ۹۰ درصد رسیده است، این اقدام را برای جوانی جمعیت لازم و ضروری دانست.

وی در خصوص پرداخت به موسسات و مراکز طرف قرارداد در سال گذشته گفت: بیش از ۴۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت داشته‌ایم و حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیز مطالبات پرداخت‌نشده وجود دارد که خوشبختانه این مبلغ در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی و تامین اعتبار شده است.