«روش ساختارشناسی سورههای قرآن کریم» رونمایی میشود
مراسم رونمایی از کتاب «روش ساختارشناسی سورههای قرآن کریم» فردا دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۵ با حضور استادان قرآنی و جمعی از نویسندگان و پژوهشگران قرآنی در فرهنگسرای قرآن برگزار میشود.
فرهنگسرای قرآن با توجه با ماموریت و رسالتهای خود در حوزه نشر و ترویج آثار فاخر و پژوهشهای قرآنی و همچنین حمایت از نویسندگان و ناشران قرآنی اقدام به برگزاری مراسم رونمایی از یک کتاب قرآنی کرده است.
کتاب «روش ساختارشناسی سورههای قرآن کریم؛ بر اساس نشانههای لفظی و اصول پاراگرافنویسی» نوشته دکتر محمد تیموری حاصل چندین سال پژوهش نویسنده در پژوهشهای ساختاری قرآن کریم است که در اواخر سال ۱۴۰۲ توسط انتشارات طوبای محبت (قم) به چاپ رسیده است.
این کتاب به خواننده کمک میکند تا علاوه بر دستهبندی معنایی آیات، ارتباط و معانی هر یک از «دستهآیات معنایی» را در ارتباط با سایر دستهها و اجزاء، و همچنین در ارتباط با هدف اصلی الله تعالی از چینش حکیمانه آیات به ظاهر غیر مرتبط، تحت عنوان سوره، تشخیص دهد. همچنین در این کتاب، روش قاعدهمند پاراگرافبندی سورههای قرآن کریم پیشنهاد شده است.
در آئین رونمایی از کتاب روش ساختارشناسی سورههای قرآن کریم اساتیدی، چون هادی آرزم، محمد خواجوی، رضا ابوالقاسمی، دکتر موسوی بلده و ... درباره این کتاب سخنانی ایراد خواهند کرد.
