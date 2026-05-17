فرماندار ورامین با اشاره به مصوبات سفر بهمن‌ماه ۱۴۰۳ استاندار تهران به این شهرستان گفت: از مجموع ۵۵ مصوبه این سفر، اکنون کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت حاصل شده و اجرای بخشی از طرح‌های مهم شهرستان با تأخیر همراه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباسی در جلسه پیگیری مصوبات سفر استاندار تهران به ورامین اظهار داشت: سفر بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ استاندار تهران به ورامین ۵۵ مصوبه در پی داشت که روند اجرای آنها نشان می‌دهد هنوز در بخشی از تعهدات عقب‌ماندگی وجود دارد.

وی با بیان اینکه برخی از مصوبات این سفر از اهمیت بالایی برای توسعه شهرستان برخوردار است، افزود: تکمیل ساختمان جدید بیمارستان شهید مفتح ورامین، رفع کمبود ناوگان ریلی قطار حومه‌ای، اجرای خط دوم انتقال پساب تصفیه‌خانه تهران، احداث پست ۴۰۰ کیلوولت، تکمیل کمربندی قلعه‌نو و روشنایی جاده جوادآباد از جمله مهم‌ترین طرح‌هایی است که باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

فرماندار ورامین تأکید کرد: پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های مسئول، برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و تحقق کامل مصوبات سفر ضروری است.