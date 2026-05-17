



به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زندگی مشترک در صلح اعلام کرد: امروز و هر روز دیگر به این می‌اندیشیم که صلح برای افغانستان چه معنایی دارد. صلح در زندگی روزمره شکل می‌گیرد؛ درکلاس‌های درسی، کوچه و گذرها، مساجد و اماکن عمومی، جایی که مردم با عزت، احترام و پذیرش یکدیگر کنار هم می‌ایستند، اما صلح بدون رعایت حقوق بشر پایدار نمی‌ماند و تا زمانی که زنان از حضور در جامعه محروم باشند، صلح واقعی تحقق نخواهد یافت.

سازمان ملل تصریح کرد: صلح پایدار تنها نبود جنگ و درگیری نیست، بلکه حضور عدالت، برابری و فرصت‌های برابر برای همه مردم نیز هست.

این درحالی است که زنان و دختران افغان از کار در محیط خارج از خانه و همچنین تحصیل در دانشگاه‌ها و آموزش بالاتر از کلاس ششم محروم هستند.