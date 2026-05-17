دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد: بدون حضور و مشارکت زنان در جامعه، صلح واقعی تحقق نمییابد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیهای به مناسبت روز جهانی زندگی مشترک در صلح اعلام کرد: امروز و هر روز دیگر به این میاندیشیم که صلح برای افغانستان چه معنایی دارد. صلح در زندگی روزمره شکل میگیرد؛ درکلاسهای درسی، کوچه و گذرها، مساجد و اماکن عمومی، جایی که مردم با عزت، احترام و پذیرش یکدیگر کنار هم میایستند، اما صلح بدون رعایت حقوق بشر پایدار نمیماند و تا زمانی که زنان از حضور در جامعه محروم باشند، صلح واقعی تحقق نخواهد یافت.
سازمان ملل تصریح کرد: صلح پایدار تنها نبود جنگ و درگیری نیست، بلکه حضور عدالت، برابری و فرصتهای برابر برای همه مردم نیز هست.
این درحالی است که زنان و دختران افغان از کار در محیط خارج از خانه و همچنین تحصیل در دانشگاهها و آموزش بالاتر از کلاس ششم محروم هستند.