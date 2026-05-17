به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلال موسوی اظهار داشت: در پی صدور احکام از سوی قضات محترم دادگاه اردکان و دادگاه عقدا و همچنین صدور احکام تکمیلی برای واحد‌های آلاینده‌ای که به مراجع قضایی معرفی شده بودند، هزینه خرید یک دستگاه سنجش آلودگی هوا تأمین شد.

وی افزود: این دستگاه که از تجهیزات تخصصی و دارای ارزش ریالی قابل توجه است، به‌صورت پرتابل بوده و امکان پایش میدانی و سریع آلاینده‌های هوا را در نقاط مختلف شهرستان فراهم می‌کند.

موسوی با قدردانی از همراهی و حمایت دستگاه قضایی شهرستان تصریح کرد: تعامل مؤثر میان اداره محیط زیست و مجموعه قضایی، نقش مهمی در ارتقای سطح نظارت‌ها و صیانت از حقوق عامه در حوزه محیط زیست داشته و تجهیز این اداره به دستگاه سنجش آلودگی هوا نمونه‌ای از این همکاری سازنده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان خاطرنشان ساخت: با بهره‌گیری از این دستگاه، فرآیند پایش، مستندسازی و برخورد قانونی با منابع آلاینده با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد و گام مؤثری در راستای حفظ سلامت شهروندان و بهبود کیفیت هوای شهرستان برداشته می‌شود.