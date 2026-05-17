رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان از تجهیز این اداره به یک دستگاه پرتابل سنجش آلودگی هوا با تأمین اعتبار از محل احکام قضایی صادره برای واحدهای آلاینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلال موسوی اظهار داشت: در پی صدور احکام از سوی قضات محترم دادگاه اردکان و دادگاه عقدا و همچنین صدور احکام تکمیلی برای واحدهای آلایندهای که به مراجع قضایی معرفی شده بودند، هزینه خرید یک دستگاه سنجش آلودگی هوا تأمین شد.
وی افزود: این دستگاه که از تجهیزات تخصصی و دارای ارزش ریالی قابل توجه است، بهصورت پرتابل بوده و امکان پایش میدانی و سریع آلایندههای هوا را در نقاط مختلف شهرستان فراهم میکند.
موسوی با قدردانی از همراهی و حمایت دستگاه قضایی شهرستان تصریح کرد: تعامل مؤثر میان اداره محیط زیست و مجموعه قضایی، نقش مهمی در ارتقای سطح نظارتها و صیانت از حقوق عامه در حوزه محیط زیست داشته و تجهیز این اداره به دستگاه سنجش آلودگی هوا نمونهای از این همکاری سازنده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان خاطرنشان ساخت: با بهرهگیری از این دستگاه، فرآیند پایش، مستندسازی و برخورد قانونی با منابع آلاینده با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد و گام مؤثری در راستای حفظ سلامت شهروندان و بهبود کیفیت هوای شهرستان برداشته میشود.