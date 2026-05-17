پخش زنده
امروز: -
قرارهای حضور شبانه مردم خراسان جنوبی به ایستگاه هفتاد و هفتمین رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، در هفتاد و هفتمین شب از اجتماع شبانه مردم ولایتمدار خراسان جنوبی، مردم همچنان با حضوری پرشور و منسجم، در سوگ شهادت رهبر انقلاب اسلامی به میدان آمدند و بر تداوم راه ولایت و ایستادگی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم در گفتوگو با خبرنگاران بر نقش مردم در عبور از مشکلات اقتصادی تأکید کردند و گفتند: با مدیریت درست مصرف برق، گاز و آب میتوان بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش داد و به کشور کمک کرد تا از شرایط سخت عبور کند.