به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، در هفتاد و هفتمین شب از اجتماع شبانه مردم ولایت‌مدار خراسان جنوبی، مردم همچنان با حضوری پرشور و منسجم، در سوگ شهادت رهبر انقلاب اسلامی به میدان آمدند و بر تداوم راه ولایت و ایستادگی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم در گفت‌و‌گو با خبرنگاران بر نقش مردم در عبور از مشکلات اقتصادی تأکید کردند و گفتند: با مدیریت درست مصرف برق، گاز و آب می‌توان بخشی از فشار‌های اقتصادی را کاهش داد و به کشور کمک کرد تا از شرایط سخت عبور کند.