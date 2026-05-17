به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در نشست هماهنگی اجرایی شدن این پویش که با حضور حمیدی مشاور اجرایی شهردار، رضوی معاون فنی و عمرانی شهرداری و نمایندگان سه شرکت آب و فاضلاب ناحیه سه منطقه پنج، شبکه برق سینا و گاز منطقه ۱۳ برگزار شده بود، اهداف پویش مبتنی بر ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصارف منابع انرژی و همچنین مشارکت پذیری شهروندان در برنامه‌های پیشنهادی تببین و طرفین به ارائه نقطه نظرات خویش در این رابطه پرداختند.

بهره برداری مدیریت شهری از تمامی ظرفیت‌های فنی، تجهیزاتی، آموزشی و سرمایه گذاری این شرکت‌ها برای معرفی منطقه به عنوان پایلوت مدیریت یکپارچه مصرف انرژی در پایتخت از دیگر محور‌های این نشست بود.

تسری احداث نیروگاه‌های خورشیدی شهری، نشت یابی هوشمند، بازچرخانی آب خاکستری، ممیزی جامع موتورخانه‌ها در این منطقه بخش دیگری از مباحث نشست مذکور بود.