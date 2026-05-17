در ۳ ساعت عملیات جست و جو ۴ موتور سوار در سلامت کامل پیدا و به سمت نقطه ایمن هدایت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: با اعلام مرکز کنترل و هماهنگی اضطراری استان (EOC) مبنی بر مفقودی ۴ موتور سوار در ارتفاعات منطقه کلیلاق فریمان بلافاصله تیم های امدادی با ارتباط گیری از طریق تلفن همراه با این افراد نسبت به تعیین مختصات اقدام و به همراه عوامل محیط بانی به عنوان راه بلد منطقه حادثه اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مهدی ناصری افزود: پس از قریب به ۳ ساعت عملیات جستوجو مفقودان در سلامت کامل پیدا و به سمت نقطه ایمن هدایت شدند.
ماموریت در ساعت ۰۱:۳۴ دقیقه بامداد ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با بازگشت تیمهای امدادی به پایان رسید.