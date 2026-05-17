استاندار گیلان گفت: استان‌های شمالی با برخورداری از بنادر، خطوط ریلی و موقعیت راهبردی در حاشیه دریای خزر، ظرفیت تبدیل شدن به پیشران تجارت منطقه‌ای ایران را دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در نشست با جمعی از سرمایه گذاران بخش خصوصی، گفت: در سال‌های اخیر اتصال بنادر شمالی به شبکه ریلی کشور شتاب گرفته و اکنون در بندر کاسپین، بندر امیرآباد و بندر انزلی خطوط ریلی فعال شده است و این ظرفیت امکان انتقال مستقیم کالا از کشتی به شبکه ریلی را فراهم می‌کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه زیرساخت‌های بندری شمال کشور در مقایسه با گذشته توسعه قابل توجهی یافته است، افزود: تعداد اسکله‌های فعال شمال کشور از ۶ تا ۷ اسکله پیش از انقلاب، به بیش از ۵۰ اسکله افزایش یافته و این بنادر امروز توان تخلیه و بارگیری همزمان حجم بالایی از کالا را دارند.

هادی حق شناس با اشاره به ظرفیت بالای حمل و نقل دریایی در دریای خزر، گفت: با وجود امکانات موجود، سهم تجارت دریای خزر هنوز با ظرفیت واقعی آن فاصله دارد و باید از این فرصت برای توسعه مبادلات با روسیه، قزاقستان و کشور‌های آسیای میانه استفاده بیشتری شود.

وی کریدور شمال ـ جنوب را یکی از مسیر‌های مهم و اقتصادی تجارت منطقه‌ای دانست و افزود: این مسیر می‌تواند زمان و هزینه جابه‌جایی کالا را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

استاندار گیلان همچنین از فعال شدن مسیر‌های غرب به شرق در شمال کشور خبر داد و افزود: بخشی از کالا‌های ترکیه از طریق منطقه آزاد انزلی به مقصد روسیه ترانزیت می‌شود و مقادیر قابل ملاحظه‌ای از این کالا‌ها هم از قزاقستان به بندرانزلی وارد می‌شوند که نشان‌دهنده رونق تدریجی این کریدورهاست.

ضرورت بازنگری در تصمیم گیری‌های تجاری و ارزی کشور

هادی حق‌شناس یکی از موانع اصلی توسعه تجارت در شمال کشور را تمرکز بیش از حد بر بنادر جنوبی عنوان کرد و افزود: استان‌های شمالی با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌توانند اختیارات بیشتری در حوزه تجارت منطقه‌ای داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و دامی در شمال کشور، گفت: استان‌های گیلان، مازندران و گلستان سهم قابل توجهی در تولید مرغ کشور دارند، اما همچنان تأمین نهاده‌ها وابسته به تصمیمات متمرکز است که نیازمند بازنگری و اصلاح روندهاست.

همچنین در این نشست که با حضور مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و یوسف گلشن فرماندار لنگرود برگزار شد، ظرفیت‌های سرمایه گذاری در بندر چمخاله این شهرستان هم بررسی شد.