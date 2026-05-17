فرشته حشمتیان مشاور وزیر آموزش و پرورش در تجمع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی این شهر با بیان اینکه دشمنان با تمام توان و برنامه‌ریزی‌های پیچیده به میدان آمده بودند، اظهار داشت: علیرغم تمامی آمادگی‌های جبهه دشمن، بار دیگر شاهد شکست آنها در برابر اراده ملت ایران بودیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حضور مقتدرانه و آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف، بر لزوم حفظ وحدت ملی و تداوم راه شهدا تأکید کرد.

امروز ایران اسلامی نه تنها در سطح منطقه، بلکه در تمام جهان خوش درخشیده است و این درخشش حاصل پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با ادای احترام به مقام شامخ فرماندهان شهید، غیرنظامیان و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، تصریح کرد: خون پاک عزیزانی که در مسیر اعتلای کشور فدا شد، هرگز پایمال نخواهد شد. انتقام و تلافی خون شهدا، در گرو بیداری، استقامت و حرکت مستمر در مسیر حق است. ما با شهدا پیمان بسته‌ایم که از هیچ تفرقه و تهدیدی نهراسیم و اجازه ندهیم دشمن در صفوف متحد ملت رخنه کند.

وی با اشاره به تقارن این ایام با شب شهادت امام جواد (ع) و تأثیر معنویت در تقویت روحیه ملی، افزود: توسل و همبستگی معنوی، همواره پشتوانه بزرگی برای ملت ما در روز‌های سخت بوده است. امروز بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و مشارکت عمومی نیاز داریم تا مسیر پیشرفت کشور با شتاب بیشتری طی شود.

حشمتیان در پایان سخنان خود تأکید کرد: مسیر ما مسیر عزت و اقتدار است. نباید اجازه داد سستی و ضعف بر اراده‌ها چیره شود. با عزم راسخ و تکیه بر توان داخلی، راه را برای نسل‌های آینده و دانش‌آموزان این مرز و بوم هموار خواهیم کرد تا پرچم پر افتخار ایران همواره در اوج بماند.