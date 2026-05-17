به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسن ایزانلو گفت: با توجه به اهمیت تثبیت حدود اراضی کشاورزی و به دنبال آن کاهش دعاوی و تعارضات ملکی صدور اسناد کشاورزی جزو مهمترین اولویت‌ها در امور اراضی استان است.

وی افزود: با توجه به قوانین در حوزه‌های دریافت مجوز‌ها از قبیل تغییر کاربری، دیوار کشی و موراد دیگر و لزوم دریافت اسناد مالکیت رسمی باید به صدور اسناد کشاورزی تک برگی توجه ویژه‌ای داشت.

مدیر امور اراضی خراسان شمالی با تاکید بر تسریع در صدور اسناد کشاورزی گفت: با توجه به تسهیل فرآیند‌ها و کاهش دعاوی ملکی و تثبیت حدود اراضی کشاورزی تاکنون بیش از ۵۵ درصد اراضی کشاورزی سنددار شده است و در همین راستا آیین نامه صدور اسناد کشاورزی تهیه و ابلاغ شده است که با عقد قرارداد با شرکت‌های مشاور و به‌صورت رایگان حدود اراضی کشاورزی برداشت و جهت صدور اسناد کشاورزی اقدام می‌شود.

وی افزود: برای صدور اسناد کشاورزی از طریق تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت در حال حاضر در استان دو قرارداد با حجم ۶ هزار هکتار برای هر ۲ شهرستان تهیه شده است که با عقد قرارداد فرآیند صدور اسناد کشاورزی آغاز خواهد شد.

ایزانلو با اشاره به دغدغه کشاورزان در زمینه حدود اراضی کشاورزی گفـت: مهمترین مزیت صدور اسناد کشاورزی ثبیت حدود اراضی کشاورزی است که موجب کاهش دعاوی ملکی و پرونده‌های قضایی خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان، سطح کل اراضی استان حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار است که ۱۳ درصد آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد و حدود ۸۷ درصد دیگر شامل اراضی غیرکشاورزی است.