فدراسیون فوتبال افغانستان با پایان یافتن قرارداد مجید مرتضایی سر مربی تیم ملی فوتسال این کشور از وی قدردانی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال افغانستان با تأیید پایان همکاری با «مجید مرتضایی» سرمربی تیم ملی فوتسال این کشور اعلام کرده است که از خدمات، تلاشها و دستاوردهای او در سالهای اخیر قدردانی شده و به زودی سر مربی جدید تیم ملی فوتسال معرفی خواهد شد.
مسئولان فدراسیون فوتبال با ستایش از کارنامه موفق این مربی، از تلاشهای صادقانه او در راستای رشد و سربلندی فوتسال افغانستان سپاسگزاری کرده و برایش در ادامه فعالیتهای ورزشی آرزوی موفقیت کردند.
در مراسم خداحافظی مجید مرتضایی، مسئولان کمیته فوتسال، مقامهای فدراسیون فوتبال افغانستان و اعضای کادر فنی تیم فوتسال زیر ۱۷ سال کشور حضور داشتند.
مرتضایی در سالهای اخیر نقش مهمی در پیشرفت فوتسال افغانستان ایفا کرده و تیم ملی فوتسال کشور تحت هدایت او در چندین رقابت منطقهای و بینالمللی عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته بود.
درخشش افغانستان در مسابقات جام ملتهای آسیا، راهیابی به جام جهانی و صعود از مرحله گروهی جام جهانی از دستاوردهای مرتضایی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان است.
تیم ملی فوتسال افغانستان در تازهترین رده بندی فیفا با ۷ پله صعود به جایگاه بیست ویکم جهان و پنجم آسیا رسیده است.