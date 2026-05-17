به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال افغانستان با تأیید پایان همکاری با «مجید مرتضایی» سرمربی تیم ملی فوتسال این کشور اعلام کرده است که از خدمات، تلاش‌ها و دستاورد‌های او در سال‌های اخیر قدردانی شده و به زودی سر مربی جدید تیم ملی فوتسال معرفی خواهد شد.

مسئولان فدراسیون فوتبال با ستایش از کارنامه موفق این مربی، از تلاش‌های صادقانه او در راستای رشد و سربلندی فوتسال افغانستان سپاسگزاری کرده و برایش در ادامه فعالیت‌های ورزشی آرزوی موفقیت کردند.

در مراسم خداحافظی مجید مرتضایی، مسئولان کمیته فوتسال، مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان و اعضای کادر فنی تیم فوتسال زیر ۱۷ سال کشور حضور داشتند.

مرتضایی در سال‌های اخیر نقش مهمی در پیشرفت فوتسال افغانستان ایفا کرده و تیم ملی فوتسال کشور تحت هدایت او در چندین رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته بود.

درخشش افغانستان در مسابقات جام ملت‌های آسیا، راهیابی به جام جهانی و صعود از مرحله گروهی جام جهانی از دستاورد‌های مرتضایی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان است.

تیم ملی فوتسال افغانستان در تازه‌ترین رده بندی فیفا با ۷ پله صعود به جایگاه بیست ویکم جهان و پنجم آسیا رسیده است.