عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: حضور جمعیت کثیر مسلمین از مذاهب اسلامی در یک مکان، سبب یکصدایی امت واحده خواهد شد، امت اسلام باید این فرصت بوجود آمده را ارج نهاده و در برگزاری آن، تمام داشته‌های خود را بکار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مولوی سید ابراهیم فاضل حسینی با تاکید بر لزوم توجه به صفوف متحد امت اسلامی در ایام حج و عید قربان، اظهار داشت: انجام حج در ماه ذی الحجه و ایام مبارک عرفه و قربان در این ماه و همچنین عبادت خاصه ذات اقدس الهی، برای استحکام بخشیدن به پیکره آسیب دیده ملت‌های مسلمان و برای نزدیکی و وحدت است.

مولوی فاضل حسینی، بیان کرد: ندای همگانی وحدت ذیل شعار‌های حج نظیر "لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک"، همه برای یکصدایی ملت‌های مسلمان در سرزمین وحی است؛ همگان بر این عقیده هستند که حج مظهر بزرگ یکپارچگی و دوری از تفرقه است.

این عالم اهل سنت تصریح کرد: حضور جمعیت کثیر مسلمین از مذاهب اسلامی در یک مکان با زبان ها، نژاد ها، لباس ها، سلیقه‌ها و بسیاری از ویژگی‌های متفاوت؛ سبب یکصدایی امت واحده خواهد شد، امت اسلام باید این فرصت بوجود آمده را ارج نهاده و در برگزاری آن به بهترین نحو ممکن تمام داشته‌های خود را بکار گیرد.

وی عنوان کرد: قطعا انجام مناسک حج یک عمل وحدت گرا است؛ زیرا کمتر مراسم و تجمعی جهان اسلام را در یک نقطه از عالم در این وسعت گردهم جمع می‌کند؛ خضوع و خشوع در روز عرفه و نیز گرامی داشتن عید سعید قربان در راستای حج نیز، این ایام را مبارک‌تر خواهد کرد.

وی در پایان تاکید کرد: الحمدلله ما شاهد برگزاری این تجمع اتحادی و منسجم هر سال هستیم که خود یک موهبت الهی می‌باشد، امت اسلام هر سال قدرت و اقتدار خود را با اتحاد در حج به رخ دیگر ادیان و بشر میکشانند که این نیز موجب همگرایی و هم افزایی خواهد شد.