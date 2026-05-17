استاندار اردبیل، امسال از اختصاص یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحد‌های دانش بنیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزاردبیل جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان برگزار شد استاندار اردبیل، در این جلسه که در محل سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی، اظهار کرد: مرکز نوآوری هوش مصنوعی اردبیل راه‌اندازی شده است که این اتفاق می‌تواند برکات زیادی را برای بهره‌گیری از این فناوری برای استان اردبیل به بار آورد و شرایط را برای استفاده از مزایای آن برای ما مهیا سازد.

‌وی افزود: حمایت از واحد‌های دانش‌بنیان باعث شکوفایی و پیشرفت هرچه بیشتر اقتصاد استان خواهد شد و یکی از محل‌های حمایت دولت از این واحد‌ها تسهیلات است که مثل سال‌های گذشته امسال نیز در استان اردبیل ۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به این واحد‌ها اختصاص خواهد یافت که از محل سفر‌های رئیس‌جمهور تأمین خواهد شد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: ۲۸ طرح اقتصادی به ارزش بالغ بر ۴۲ همت در استان اردبیل اجرا می‌شود که تا پایان خرداد به بهره‌برداری خواهد رسید.

‌امامی یگانه گفت: در سال گذشته ۸۲ مورد مصوبه در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری در ستاد اقتصاد دانش‌بنیان داشتیم که ۵۴ مورد آن اجرایی شده و موارد اجرا نشده نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

‌وی عنوان کرد: برای ۲ پروژه مهم دانش‌بنیان استان حدود ۱۳۰ میلیارد تومان تاکنون هزینه شده است و پیشرفت خوبی در اجرای آن داشته‌ایم و در سفری‌ها و دیدار‌های خود با مسئولین کشوری پیگیری اعتبارات کافی برای تکمیل پروژه‌ها خواهیم بود.

‌استاندار اردبیل بیان کرد: ۳۰ میلیون دلار صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ بوده است که رقم مقبولی است و با این سرعت پیشرفت انتظار می‌رود که این رقم در سال جاری به ۶۰ میلیون دلار برسد.

امامی یگانه تشریح کرد: راه‌اندازی پردیس پارک علم و فناوری کشت صنعت مغان بسیار کار مفیدی بود و ما آماده همکاری با دو مجموعه برای برطرف‌کردن کم‌وکاست‌های پردیس هستیم.

‌وی بیان کرد: حوزه بهداشت و درمان بخشی است که از پارک‌های علم و فناوری انتظار می‌رود به آن ورود جدی داشته باشند چرا که خدمات و ظرفیت‌های بسیاری در این حیطه موجود است.

‌استاندار اردبیل ادامه داد: هوشمندسازی شهر سرعین یک اتفاق بسیار مهم است که با تأمین زیرساخت‌ها امسال عملیاتی می‌شود.

‌امامی یگانه گفت: همکاری با آموزش و پرورش و هوشمندسازی تعلیم تربیت یک ضرورت مهم و جدی است که پارک علم و فناوری می‌تواند نقش ارزنده‌ای در این حوزه ایفا کند.

وی بیان کرد: در کنار تجاری‌سازی محصولات و صادرات مراکز و شرکت‌های دانش‌بنیان اشتغال‌زایی نیز در آن مجموعه‌ها باید موردتوجه باشد، اما اولویت این مراکز تجاری‌سازی و صادرات بوده برآن امر متمرکز خواهند بود.