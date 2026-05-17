به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مرکز آموزشی با ۵۰۰ میلیون ریال هزینه و با هدف ترویج فرهنگ علم‌دوستی، ارتقای مهارت‌های حل مسئله و شناسایی استعداد‌های برتر ریاضی راه‌اندازی شده است.

سعید علیخانی استاد دانشگاه در مراسم افتتاح این خانه ریاضیات با اشاره به نقش بنیادین ریاضیات در پیشرفت‌های علمی و فناوری، تأسیس این مرکز را سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده دانش‌آموزان دانست و گفت: خانه ریاضیات می‌تواند پلی بین آموزش مدرسه‌ای و پژوهش‌های کاربردی باشد و زمینه رشد خلاقیت و نوآوری را فراهم کند.

صادق یوسفی معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان نیز با بیان اینکه این مرکز با همکاری جمعی از دبیران مجرب و اساتید دانشگاه فعالیت می‌کند، افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، کلاس‌های تقویتی و المپیادی، نشست‌های علمی، مسابقات ریاضی و برنامه‌های ویژه برای مقاطع مختلف تحصیلی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مجموعه است.

خانه ریاضیات شهرستان در فضایی مجهز به کلاس‌های هوشمند، کتابخانه تخصصی و امکانات کمک‌آموزشی نوین فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است به‌عنوان پایگاهی علمی برای کشف و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزی عمل کند.