به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه ذخیره سیب زمینی انباری به حد نیاز و کافی موجود است گفت: هم اینک میزان ذخیره گوشت قرمز منجمد ۴۰ تن، مرغ منجمد ۶۷۰ تن، سویا سه هزار و ۸۰۰ تن، ذرت ۵۴۰ تن، جو هزار و ۵۹۰ تن، برنج هندی و پاکستانی چهار هزار و ۲۳۰ تن، شکر بسته بندی ۲۲۸ و شکر فله هزار و ۴۹۷ تن است.

رضا بهراملو افزود: در خصوص نهاده‌ها آنچه در پشتیبانی امور دام موجود است شامل ۱۰ هزار و ۷۴۹ تن نهاده ذرت و ۱۸ هزار ۱۸۷ تن جو در ۲ انبار همدان و نهاوند و پنج هزار و ۷۱۶ تن کنجاله سویا می‌شود.

او تاکید کرد: استان همدان با بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار مساحت و حدود ۷۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، یکی از استان‌های مهم کشور در تولید محصولات زراعی و باغی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه بر اساس آمار‌های رسمی، حدود ۳۵ درصد اشتغال استان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته است افزود: سالانه بیش از ۴.۸ تا ۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان همدان تولید می‌شود.

بیش از ۵۵۰ هزار هکتار اراضی زراعی و حدود ۸۵ هزار هکتار باغات در استان وجود دارد.