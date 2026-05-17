نزدیک به ۳۱۷ هزار نفر از افراد بالای ۳۰ سال در سطح استان البرز از نظر فشارخون بالا بررسی شدند که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۲۰۸ نفر دارای سابقه ابتلا به فشارخون بالا بوده‌اند.





شهرام صیادی با اشاره به اهمیت کنترل فشارخون بالا اظهار داشت: فشارخون بالا یکی از مهم‌ترین عوامل بروز سکته‌های قلبی و مغزی، نارسایی قلبی و نارسایی کلیه است، اما این بیماری در عین خطرناک بودن، قابل پیشگیری و کنترل است و با اندازه‌گیری منظم و مراقبت مستمر می‌توان از بسیاری از عوارض آن جلوگیری کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز جهانی فشارخون از اجرای گسترده برنامه‌های غربالگری، شناسایی و مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون بالا در استان خبر داد و این اقدامات را گامی مهم در برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی، مغزی و کلیوی عنوان کرد.شهرام صیادی با اشاره به اهمیت کنترل فشارخون بالا اظهار داشت: فشارخون بالا یکی از مهم‌ترین عوامل بروز سکته‌های قلبی و مغزی، نارسایی قلبی و نارسایی کلیه است، اما این بیماری در عین خطرناک بودن، قابل پیشگیری و کنترل است و با اندازه‌گیری منظم و مراقبت مستمر می‌توان از بسیاری از عوارض آن جلوگیری کرد.

وی افزود: با وجود آنکه اندازه‌گیری فشارخون بسیار ساده است و دارو‌های مؤثری برای کنترل آن در دسترس قرار دارد، فشارخون بالا همچنان یکی از چالش‌های جدی سلامت در جهان به شمار می‌رود. در شرایط کنونی نیز عواملی همچون استرس، تغذیه نامناسب، اضافه‌وزن، کم‌تحرکی و مصرف دخانیات می‌توانند احتمال ابتلا به این بیماری را افزایش دهند.





وی با تأکید بر ضرورت مراجعه منظم مردم به مراکز بهداشتی و درمانی گفت: آگاهی از وضعیت فشارخون و پیگیری مستمر آن نقش مهمی در حفظ سلامت افراد دارد و در صورت ابتلا به این بیماری، مصرف صحیح دارو، اصلاح سبک زندگی، کنترل استرس و رعایت تغذیه سالم می‌تواند فشارخون را در محدوده مطلوب نگه دارد.

صیادی با اشاره به خدمات گسترده شبکه بهداشت استان بیان کرد: اندازه‌گیری فشارخون در افراد بالای ۳۰ سال در مناطق روستایی توسط بهورزان در خانه‌های بهداشت و در مناطق شهری توسط مراقبان سلامت در پایگاه‌های سلامت انجام می‌شود تا افراد دارای فشارخون بالا به‌موقع شناسایی و برای بررسی بیشتر به پزشک ارجاع شوند. همچنین آموزش‌های لازم درباره بیماری، نحوه کنترل آن، مشاوره تغذیه و پیگیری درمان برای بیماران ارائه می‌شود.

وی در ادامه از نتایج اجرای این برنامه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این مدت، نزدیک به ۳۱۷ هزار نفر از افراد بالای ۳۰ سال در سطح استان البرز از نظر فشارخون بالا بررسی شدند که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۲۰۸ نفر دارای سابقه ابتلا به فشارخون بالا بوده‌اند و بیش از ۶ هزار نفر نیز بدون سابقه قبلی، به عنوان موارد مشکوک به فشارخون بالا شناسایی و برای بررسی بیشتر به پزشک ارجاع شده‌اند