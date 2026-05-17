به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کیومرث سفیدی در جلسه‌ای در مشگین‌شهر با اعلام رونمایی «برنامه عمل حفاظت مشارکتی خرس قهوه‌ای سبلان» گفت: این برنامه با رویکرد‌ها جدید بوم شناسی-اجتماعی و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها، جوامع محلی و فعالان محیط زیست تدوین شده است.

وی افزود:این برنامه شامل محورهایی، چون ساماندهی و ضابطه‌مند کردن صعود به سبلان با هدف اختصاص درآمد حاصله به مدیریت پسماند و حفاظت زیستگاه، تشکیل «جمعیت حمایت از خرس قهوه‌ای سبلان» با مشارکت اقشار مختلف مردم برای کاهش تعارضات انسان و حیات‌وحش، و مدیریت پسماند در روستا‌ها و مسیر‌های گردشگری با نصب سطل‌های مقاوم به خرس و جمع‌آوری مستمر زباله است.

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل گفت :همچنین، آموزش و فرهنگ‌سازی از طریق کارگاه‌های چهره‌به‌چهره، آموزش اجباری پیش از صعود، استفاده از راهنمایان محلی آموزش‌دیده و توزیع اقلام آموزشی با نماد خرس قهوه‌ای، به عنوان مؤثرترین راهکار کاهش تعارضات میان انسان و خرس قهوه‌ای مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: در این راستا، تشکیل گروه‌های دیده‌بان محیط‌بانی در مسیر‌های صعود و اطراف دریاچه قله سبلان برای حضور میدانی، جلوگیری از تعارضات، کنترل رفتار گردشگران و ممانعت از تغذیه دستی حیات‌وحش، از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده است.



آقای سفیدی ضمن تأکید بر اهمیت گونه‌های شاخص حیات‌وحش سبلان، خواستار نام‌گذاری یکی از فضا‌های شهری به نام شهدای محیط‌بان و نصب نماد‌های حیات‌وحش برای ترویج فرهنگ حفاظت شد.