مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی از برنامه ریزی برای جذب ۲ هزار و دویست میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ۱۶۵ طرح ورزشی در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی از برنامه‌ریزی گسترده برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال و لبیک به منویات مقام معظم رهبری در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، اداره کل ورزش و جوانان استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مشارکتی از جمله ماده ۲۷، مسیر تازه‌ای را برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی آغاز کرده است.

سجاد بیرامی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و از طریق فراخوان‌های سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه توسط بخش خصوصی در حوزه ورزش آذربایجان‌غربی جذب شود.

وی ادامه داد: این منابع مالی در راستای تکمیل، توسعه و تعمیرات ۱۶۵ پروژه ورزشی استان هزینه خواهد شد؛ پروژه‌هایی که می‌توانند نقش مهمی در ارتقای سرانه ورزشی، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و افزایش نشاط اجتماعی ایفا کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ورزش استان تصریح کرد: اعتماد به توانمندی کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز جهشی مهم در زیرساخت‌های ورزشی استان خواهد بود و تلاش داریم با ایجاد بستر‌های قانونی و حمایتی، حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه را تسهیل کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با تکیه بر برنامه‌ریزی دقیق و ترکیب ظرفیت‌های دولتی و خصوصی، در آستانه یک تحول جدی در حوزه ورزش قرار دارد و این روند می‌تواند الگویی موفق از مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه ورزش کشور باشد.